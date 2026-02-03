ua en ru
Россияне атакуют Сумы и область: есть попадания в дома, люди остались без тепла

Украина, Вторник 03 февраля 2026 04:15
Россияне атакуют Сумы и область: есть попадания в дома, люди остались без тепла Фото: разрушенный частный дом в Конотопе (мэр Конотопа Артем Семенихин)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне атакуют Сумы и регион ночью 3 февраля на фоне комбинированных ударов по Украине. Среди последствий ударов по областному центру повреждения жилых домов и возгорания - люди остались без тепла.

Об этом сообщает передает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сум Артема Кобзаря и главу Конотопа Артема Семенихина в Telegram.

Атака на Сумы

Как пишет Кобзарь, после обстрела Сум зафиксировано попадание в многоквартирные дома в Заречном районе на разных улицах.

"В результате первого попадания в седьмой этаж многоэтажки повреждены поставки тепловой энергии в доме, а также выбито до 10 окон. Также зафиксировано попадание по четвертому этажу другого дома. В результате удара возникло возгорание, повреждены балкон и окна", - написал Кобзарь.

Предварительно, в обоих случаях пострадавших или погибших нет.

Отметим, что Воздушные Силы сообщали о группах ударных дронов на Сумщине, а по всей Украине объявлена тревога из-за угрозы баллистики и скоростных целей из оккупированного Крыма - мониторинговые каналы писали о ракетах "Циркон".

Конотоп тоже под обстрелом

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил об обстреле города россиянами, в результате чего один частный жилой дом разрушен, повреждены школа и объекты инфраструктуры.

"Люди живы. С самого утра пострадавшим будет предоставлено альтернативное жилье. Также с самого утра будет работать на месте комиссия по фиксации последствий вражеского удара", - написал Семенихин.

"Вместе с тем на месте присутствуют специалисты, которые при необходимости организуют необходимую помощь пострадавшим", - добавил чиновник.

Напомним, РФ в ночь на 3 февраля накрыла Украину комбинированными атаками - оккупанты запустили ракеты и дроны. Под ударом оказались, в частности, Днепр, Киев и Харьков - были слышны громкие взрывы.

Более детально об обстреле Киева в ночь на вторник, последствиях и пострадавших - читайте в материале РБК-Украина.

