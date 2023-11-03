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РФ ударила по Харькову 10 "шахедами": какие последствия

Фото: россияне ударили по Харькову 10 "шахедами" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 3 ноября Россия ударила по Харькову около 10 дронов типа Shahed. Правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто.

Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Он отметил, что удары пришлись на Основенский и Шевченковский районы города.

"В результате одного из попаданий занялась СТО: пылали гаражи и авто. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Сейчас спасатели разбирают завалы", - сообщил Чубенко. 

Информация о пострадавших пока не поступала.

Воздушная атака 2 ноября

Вечером 2 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха. В ПС сообщили о применении россиянами "шахедов" и ракет. Взрывы звучали в Харькове и Кропивницком .

Позже взрывы снова раздавались в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в гражданские объекты на территории города.

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вибухихарков