РФ ударила по Харькову 10 "шахедами": какие последствия

Он отметил, что удары пришлись на Основенский и Шевченковский районы города.

"В результате одного из попаданий занялась СТО: пылали гаражи и авто. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Сейчас спасатели разбирают завалы", - сообщил Чубенко.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Воздушная атака 2 ноября

Вечером 2 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха. В ПС сообщили о применении россиянами "шахедов" и ракет. Взрывы звучали в Харькове и Кропивницком .

Позже взрывы снова раздавались в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в гражданские объекты на территории города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.