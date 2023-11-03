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РФ вдарила по Харкову 10 "шахедами": які наслідки

Фото: росіяни вдарили по Харкову 10 "шахедами" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову близько 10 дронами типу Shahed. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що удари прийшлись на Основ'янський та Шевченківський райони міста.

"Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали", - повідомив Чубенко.

Інформації про постраждалих поки що не надходило.

Повітряна атака 2 листопада

Ввечері 2 листопада росіяни знову атакували Україну з повітря. В ПС повідомили про застосування росіянами "шахедів" та ракет. Вибухи лунали в Харкові та Кропивницькому.

Пізніше вибухи знову лунали в Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання в цивільні об'єкти на території міста.

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