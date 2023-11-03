В Харькове раздались взрывы: є влучання в цивільні об'єкти

В ночь на 3 ноября в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Телеграмм-каналы.

По состоянию на 00:41 в городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Авторы канала сообщают о возможной работе ПВО. До этого в области предупреждали об опасности применения ударных БПЛА.

Есть попадание в гражданские объекты

Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне ударили по городу дронами-камикадзе.

"Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется", - сообщил городской голова Игорь Терехов.

Воздушная атака 2 ноября

Вечером 2 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха. В ПС сообщили о применении россиянами "шахедов" и ракет.

Взрывы звучали в Харькове и Кропивницком, о последствиях атак пока ничего неизвестно.

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