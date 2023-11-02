ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия снова атакует дронами Украину: какие регионы под угрозой

Украина, Четверг 02 ноября 2023 21:51
UA EN RU
Россия снова атакует дронами Украину: какие регионы под угрозой Фото: Россия снова атакует дронами Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 2 ноября, вечером в очередной раз запустили ударные дроны по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога

Согласно данным карты, по состоянию на 21:40 тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Черкасской областях.

Россия снова атакует дронами Украину: какие регионы под угрозойФото: карта воздушных тревог (скриншот)

В каких областях есть угроза дронов

При этом в Воздушных силах заявляют, что дроны зафиксировали в Полтавской области. Они направляются на запад, есть угроза для Черкасской области.

Также беспилотники россиян заметили в Херсонской области. Они направляются в сторону Николаевской области.

Вражеские БПЛА фиксировали и на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Обновлено 22:16

По данным Воздушных сил, дроны из Черкасской области направляются в сторону Киевской области.

Также беспилотники обнаружили в Николаевской области, есть угроза для Кировоградской области.

Угроза ударных дронов есть и в Одесской области.

Взрывы в Харькове

Напомним, сегодня, 2 ноября, в Харькове во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. До этого Воздушные силы сообщали об ударных дронах в Харьковской области.

При этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны. Более детальные подробности инцидента он не раскрыл.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони атака дронов Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте
Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше