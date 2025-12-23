РФ ударила дроном по Чернигову, часть города - обесточена

Напомним, после ночной атаки РФ украинские атомные электростанции временно снизили мощность генерации. Возвращение к номинальным показателям возможно после завершения восстановительных работ.

Удар РФ по энергетической системе

По данным Министерства энергетики, по состоянию на утро почти полностью без электроснабжения остались потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов зафиксировано обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начнут сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Также российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было повреждено оборудование ТЭС.

Массированный обстрел Украины 23 декабря

В ночь на сегодняшний день и утром российская армия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.

По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки вражеского беспилотника упали в Святошинском районе. По предварительной информации, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Кроме того, в результате атак российских дронов был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области, из-за чего значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.