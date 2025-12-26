РФ ударила по железной дороге в Ковеле: повреждены локомотив и грузовой вагон

Российские войска ночью 26 декабря ударили по железнодорожной станции в Ковеле. Повреждены локомотив и грузовой вагон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

По его словам, повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо.

"В результате атаки беспилотниками есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель", - сообщил Кулеба.

Обстрел Украины 26 декабря

Напомним, в ночь на 26 декабря Россия атаковала Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 99 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 73 вражеских беспилотника.

В частности, российские войска всю ночь наносили удары по энергетической на портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть повреждения и перебои со светом.

Под ударами российских беспилотников также оказался и терминал на Николаевщине. Повреждено судно под флагом Либерии.

Также известно, что враг атаковал два энергообъекта ДТЭК на юге Одесской области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования требуется время.

Кроме того, россияне атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без света.