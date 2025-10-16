Сотни дронов и почти 40 ракет: чем ночью враг атаковал Украину и как сработала ПВО
Российские войска ночью атаковали Украину сотнями ударных беспилотников и ракетами различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 16 октября противник нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования. В общем выявлено 357 средств воздушного нападения - 37 ракет и 320 дронов различных типов", - отметили в Воздушных силах.
В общем, в небе Украины было обнаружено:
- 320 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, около 200 из них - "Шахеды";
- 2 аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской области РФ;
- 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 2 крылатых ракеты "Искандер-К" (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская область РФ);
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 288 воздушных целей:
- 283 вражеских БпЛА;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59.
Кроме того, 18 вражеских ракет локально потеряны, информация уточняется. Сейчас зафиксировано прямые попадания 14 ракет и 37 ударных дронов на 14 локациях и падение сбитых на 2 локациях.
Основное направление удара - Полтавщина и Харьковщина. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Ночной удар по Украине 16 октября
Войска РФ сегодня ночью, 16 октября, атаковали ряд регионов ракетами и дронами, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины из-за угрозы аэробаллистических ракет "Кинжал".
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия этой ночью выпустила более 300 дронов и 37 ракет по Украине, снова применив тактику двойного террора. Под ударами оказались критическая инфраструктура и гражданские объекты в пяти областях.
По его данным, под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине враг бил по Нежину, повреждена почта, один человек ранен. В Харьковской области оккупанты били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС.