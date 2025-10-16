ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Сотни дронов и почти 40 ракет: чем ночью враг атаковал Украину и как сработала ПВО

Четверг 16 октября 2025 11:01
Сотни дронов и почти 40 ракет: чем ночью враг атаковал Украину и как сработала ПВО Фото: войска РФ выпустили сотни дронов и почти 40 ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину сотнями ударных беспилотников и ракетами различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 16 октября противник нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования. В общем выявлено 357 средств воздушного нападения - 37 ракет и 320 дронов различных типов", - отметили в Воздушных силах.

В общем, в небе Украины было обнаружено:

  • 320 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, около 200 из них - "Шахеды";
  • 2 аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской области РФ;
  • 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 2 крылатых ракеты "Искандер-К" (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская область РФ);
  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 288 воздушных целей:

  • 283 вражеских БпЛА;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Кроме того, 18 вражеских ракет локально потеряны, информация уточняется. Сейчас зафиксировано прямые попадания 14 ракет и 37 ударных дронов на 14 локациях и падение сбитых на 2 локациях.

Основное направление удара - Полтавщина и Харьковщина. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Сотни дронов и почти 40 ракет: чем ночью враг атаковал Украину и как сработала ПВО

Ночной удар по Украине 16 октября

Войска РФ сегодня ночью, 16 октября, атаковали ряд регионов ракетами и дронами, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины из-за угрозы аэробаллистических ракет "Кинжал".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия этой ночью выпустила более 300 дронов и 37 ракет по Украине, снова применив тактику двойного террора. Под ударами оказались критическая инфраструктура и гражданские объекты в пяти областях.

По его данным, под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине враг бил по Нежину, повреждена почта, один человек ранен. В Харьковской области оккупанты били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС.

ПВО Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
