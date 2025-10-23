РФ и Китай начали "сексуальную войну" за секреты Кремниевой долины, - СМИ

IT-отрасль США оказалась под угрозой из-за кибершпионажа, который, по данным разведки, осуществляют Россия и Китай, используя тактику так называемой "сексуальной войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, кибершпионская активность против Кремниевой долины значительно возросла. Оперативники из КНР и РФ все чаще используют методы "медовых ловушек" - попытки вербовки специалистов через социальные сети, в частности через LinkedIn, используя привлекательные профили молодых женщин.

Главный аналитик по разведке компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон подтвердил изданию, что сам стал мишенью таких попыток. По его словам, две женщины пытались проникнуть на конференцию, посвященную рискам китайских инвестиций, имея подробную информацию о мероприятии.

Уязвимость для США

Малвенон, который более 30 лет занимается расследованием шпионажа, считает, что подобная тактика создает серьезную уязвимость для США, ведь американская правовая система не предусматривает применение аналогичных методов, что дает противникам асимметричное преимущество.

Кроме "сексуальной войны", эксперты по контрразведке фиксируют и другие формы деятельности. В частности, Китай организовывает стартап-конкурсы в США, чтобы получить доступ к конфиденциальным бизнес-планам, а также может пытаться саботировать работу американских технологических компаний.

Случаи шпионажа в США

Комитет Палаты представителей США по вопросам внутренней безопасности сообщил о более 60 случаях шпионажа со стороны Китая за последние четыре года. В то же время бывшие сотрудники контрразведки считают, что реальное количество инцидентов значительно больше.

Аналитики также отмечают, что Россия и Китай все чаще привлекают обычных граждан - инвесторов, криптоаналитиков, ученых и бизнесменов - для установления контактов с американскими коллегами. Это затрудняет выявление и предупреждение шпионской деятельности.