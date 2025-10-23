РФ та Китай почали "сексуальну війну" за секрети Кремнієвої долини, - ЗМІ

IT-галузь США опинилася під загрозою через кібершпигунство, яке, за даними розвідки, здійснюють Росія та Китай, використовуючи тактику так званої "сексуальної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як пише видання, кібершпигунська активність проти Кремнієвої долини значно зросла. Оперативники з КНР і РФ дедалі частіше використовують методи "медових пасток" - спроби вербування фахівців через соціальні мережі, зокрема через LinkedIn, використовуючи привабливі профілі молодих жінок.

Головний аналітик з розвідки компанії Pamir Consulting Джеймс Малвенон підтвердив виданню, що сам став мішенню таких спроб. За його словами, дві жінки намагалися проникнути на конференцію, присвячену ризикам китайських інвестицій, маючи детальну інформацію про захід.

Вразливість для США

Малвенон, який понад 30 років займається розслідуванням шпигунства, вважає, що подібна тактика створює серйозну вразливість для США, адже американська правова система не передбачає застосування аналогічних методів, що дає противникам асиметричну перевагу.

Окрім "сексуальної війни", експерти з контррозвідки фіксують й інші форми діяльності. Зокрема, Китай організовує стартап-конкурси у США, щоб отримати доступ до конфіденційних бізнес-планів, а також може намагатися саботувати роботу американських технологічних компаній.

Випадки шпигунства в США

Комітет Палати представників США з питань внутрішньої безпеки повідомив про понад 60 випадків шпигунства з боку Китаю за останні чотири роки. Водночас колишні співробітники контррозвідки вважають, що реальна кількість інцидентів є значно більшою.

Аналітики також зазначають, що Росія та Китай дедалі частіше залучають звичайних громадян - інвесторів, криптоаналітиків, науковців і бізнесменів - для встановлення контактів з американськими колегами. Це ускладнює виявлення та попередження шпигунської діяльності.