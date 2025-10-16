ua en ru
Контрразведка Британии предупредила об угрозах для страны со стороны России, Китая и Ирана

Великобритания, Четверг 16 октября 2025 16:53
Контрразведка Британии предупредила об угрозах для страны со стороны России, Китая и Ирана Фото: гендиректор МИ5 Кен МакКаллум (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания сталкивается с растущей угрозой со стороны России, Ирана и Китая. Риск терроризма является "огромным".

Об этом завил генеральный директор Службы внутренней безопасности Британии MI5 Кен МакКаллум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

МакКаллум заявил, что количество людей, в отношении которых проводятся расследования относительно деятельности, представляющей угрозу для государства, выросло на 35%.

Он добавил, что враждебные страны постоянно прибегают к "уродливым" методам, которые обычно используют террористы.

По словам МакКалума, MI5 помешала "движению шпионских операций с враждебным намерением" со стороны России, а также проследила более 20 потенциально смертельных заговоров, связанных с Ираном.

"В 2025 году MI5 сталкивается с большим количеством и разнообразием угроз как от террористов, так и от государств, чем я когда-либо видел", - сказал он в своей ежегодной речи в штаб-квартире MI5 в Лондоне.

Агентство отмечает, что Британия неоднократно обвиняла Россию, Иран и Китай во враждебных действиях, хотя все эти страны отрицают обвинения.

Ранее в этом году шесть болгар были заключены в тюрьму за шпионаж в пользу России, проводя наблюдение, а пять мужчин были осуждены за поджог предприятий, связанных с Украиной, в Лондоне, который, по словам британских чиновников, был заказан российским ЧВК "Вагнера".

"Вместе с нашими партнерами по всей Европе MI5 продолжит выявлять тех, кто выполняет приказы российских бандитов. И мы продолжим прослеживать следы обратно к тем, кто дает приказы, кто считает себя анонимным и неуловимым за своими экранами", - подчеркнул гендиректор МИ5.

Он также отметил, что Пекин занимается кибершпионажем, заманивая ученых в Китай, тайно вмешиваясь в британскую общественную жизнь, а также преследуя прокремлевских диссидентов в Британии.

Что касается Ирана, он сказал, что Тегеран "безумно" пытается заставить замолчать своих критиков во всем мире, и привел пример того, как Австралия разоблачила причастность Ирана к антисемитским заговорам, а власти Нидерландов раскрыли неудачную попытку убийства.

Он также сказал, что террористическая угроза для Британии остается "огромной", поскольку MI5 и полиция сорвали 19 планов терактов на поздних стадиях с начала 2020 года.

"Аль-Каида и "Исламское государство" снова становятся более амбициозными, пользуясь нестабильностью за рубежом, чтобы получить более прочные позиции", - добавил он.

Шпионы в Британии

Напомним, ранее Служба внутренней безопасности Британии МИ5 предупредила политиков и сотрудников, что они подвергаются нападкам со стороны шпионов из Китая, РФ и Ирана.

Также Британия обнародовала доказательства масштабных шпионских операций Китая, которые угрожали национальной безопасности и экономике страны.

Ранее в Британии неоднократно задерживали российских шпионов, в том числе и среди дипломатов. Также, как сообщалось, в конце прошлого года несколько российских дипломатов смогли проникнуть в закрытую часть британского парламента во время экскурсии.

Также ранее было известно, что британская разведка MI6 запускает собственный специализированный портал Silent Courier в даркнете для вербовки шпионов из России.

