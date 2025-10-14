MI5 бьет тревогу: Россия и Китай ведут шпионаж против британских политиков

Служба внутренней безопасности Британии МІ5 предупредила политиков и сотрудников, что он. Подвергаются нападкам со стороны шпионов из Китая, РФ и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В ведомстве подчеркнули, что усилия шпионов направлены на подрыв британской демократии.

"Великобритания является объектом долгосрочного стратегического иностранного вмешательства и шпионажа со стороны представителей России, Китая и Ирана, которые разными способами стремятся продвигать свои экономические и стратегические интересы и наносить ущерб нашим демократическим институтам", - сказано в рекомендации.

Документ появился всего через несколько недель после того, как развалилось громкое дело о шпионаже, в котором двое мужчин обвинялись в работе на Китай.

Это в свою очередь, вызвало критику в адрес правительства за его подход к этому делу, а также к более широкой политике премьер-министра Кира Стармера в отношении Пекина, с которым он стремится улучшить дипломатические отношения с момента вступления в должность в 2024 году.

Возвращаясь к документу, МI5 предупредила политиков и политических деятелей остерегаться так называемых "субъектов угрозы", которые пытаются получить от них информацию, построить с ними долгосрочные и глубокие отношения или шантажировать их.

В Службе безопасности уточнили, что иностранные субъекты могут использовать целый ряд методов: от нечестных действий в интернете, таких как работа вербовщиками, до взломов и кибератак, чтобы вербовать активы и получить информацию.

Также в руководстве говорится, что иностранные государства могут использовать финансовые пожертвования, которые якобы поступают от граждан Великобритании, либо косвенно выделять деньги на проекты на своей территории с целью повлиять на их решения.

"То, что может начаться как, казалось бы, искреннее взаимодействие, может перерасти во что-то более опасное. Важно сохранять бдительность и доверять своим инстинктам. Если что-то не так, немедленно сообщите об этой своей службе безопасности", - говорится в руководстве.

В понедельник министр безопасности Дэн Джарвис выступая в парламенте заявил, что новые указания являются частью реакции правительства на прекращенное дело о шпионаже, поскольку оно пытается продемонстрировать приверженность нацбезопасности.

Кроме того, Джарвис отверг обвинения в том, что администрация Стармера намеренно препятствовала рассмотрению дела, чтобы защитить дипломатические отношения с Китаем.

"Предположения о том, что правительство скрывало доказательства, отзывало свидетелей или ограничивало возможность свидетелей использовать определённые доказательства, не соответствуют действительности", - заявил он.