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В РФ жалуются на "массированный налет" дронов на Тамбовскую область и серию взрывов

Четверг 16 января 2025 01:24
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В РФ жалуются на "массированный налет" дронов на Тамбовскую область и серию взрывов Иллюстративное фото: в Тамбовской области прогремели взрывы (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Тамбовской области (РФ) в ночь на 16 января прогремела серия взрывов в районе города Котовск и поселка Кузьмино-Гать, где расположен пороховой завод. В регионе работают системы противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash и местные паблики.

Росмедиа пишут, что атака дронов на Тамбовскую область этой ночью является "массированной". Воздушный удар российская сторона приписывает Украине.

Также в российских соцсетях рассказывают, будто БПЛА самолетного типа двигались "в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать".

В РФ жалуются на &quot;массированный налет&quot; дронов на Тамбовскую область и серию взрывов

В тамбовских Telegram-каналах также утверждают, что в Котовске было несколько взрывов. Якобы там работала ПВО.

Как пишут в местных пабликах, дроны начали атаковать Тамбовскую область начиная с 00:40.

Также, по данным российских медиа, взрывы раздавались и в Кузьмино-Гать.

В РФ жалуются на &quot;массированный налет&quot; дронов на Тамбовскую область и серию взрывов

Также в тамбовских пабликах рассказывают о сбитии БПЛА в результате работы ПВО в регионе.

Между тем местные власти не делали заявлений по ситуации в Тамбовской области на фоне воздушной атаки.

Напомним, ранее российская сторона заявляла о дроновом ударе по Тамбовской области в ночь на 15 января, и тогда из-за воздушной атаки произошел пожар на спиртзаводе, расположенном в селе Новая Ляда.

Также на удар БПЛА по Тамбовской области в России жаловались 14 января во время "массированной" воздушной атаки на страну-агрессору. Тогда, по данным российской стороны, суммарно были атакованы 12 регионов. Детальнее о масштабной атаке на объекты РФ читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Добавим, 25 декабря дроны также атаковали Тамбовскую область, тогда под удар попало важное оборонное предприятие РФ - Мичуринский завод "Прогресс".

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