В РФ жалуются на "массированный налет" дронов на Тамбовскую область и серию взрывов

В Тамбовской области (РФ) в ночь на 16 января прогремела серия взрывов в районе города Котовск и поселка Кузьмино-Гать, где расположен пороховой завод. В регионе работают системы противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash и местные паблики.

Росмедиа пишут, что атака дронов на Тамбовскую область этой ночью является "массированной". Воздушный удар российская сторона приписывает Украине.

Также в российских соцсетях рассказывают, будто БПЛА самолетного типа двигались "в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать".

В тамбовских Telegram-каналах также утверждают, что в Котовске было несколько взрывов. Якобы там работала ПВО.

Как пишут в местных пабликах, дроны начали атаковать Тамбовскую область начиная с 00:40.

Также, по данным российских медиа, взрывы раздавались и в Кузьмино-Гать.

Также в тамбовских пабликах рассказывают о сбитии БПЛА в результате работы ПВО в регионе.

Между тем местные власти не делали заявлений по ситуации в Тамбовской области на фоне воздушной атаки.