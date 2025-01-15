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Дроны атаковали Тамбовскую область РФ: горел спиртзавод

Среда 15 января 2025 01:55
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Дроны атаковали Тамбовскую область РФ: горел спиртзавод Фото: власти заявляют, что сбили дрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 14 января, неизвестные дроны атаковали Тамбовскую область. Россияне утверждают, что один из БпЛА попал по спиртзаводу в селе Новая Ляда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал SHOT написал, что жители Тамбова слышали характерный звук в небе, который напоминал БпЛА. После в пригороде было слышно несколько взрывов и якобы сработала ПВО. Далее местные жители поселка Новая Ляда рассказали, что БпЛА пытались атаковать промышленный объект в их населенном пункте. Они говорили, что серьезных повреждений нет. Тем временем в соцсетях распространялось видео, где виден дым. Однако было неясно, пострадал ли объект.

Вскоре ASTRA написал, что дрон таки попал в спиртзавод, после чего объект слегка загорелся. Также канал уточнил, что рядом находится военный полигон. В правительстве региона отрицают информацию заявив, что БпЛА был сбит, а на земле были обнаружены его обломки.

"Сегодня вечером в поселке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В районе улицы Юбилейной обнаружены остатки БпЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался", - говорилось в сообщении.

Напомним, что в ночь на 14 января ряд российских регионов подверглись масштабной атаке дронов. Среди них Казань, Энгельс, Брянск и не только. Под удар попали вражеские промышленные завода, НПЗ и в том числе российское ПВО.

Подробнее о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.

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