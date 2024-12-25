ua en ru
Ср, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Тамбовской области дроны атаковали важный оборонный завод (видео)

Россия, Среда 25 декабря 2024 15:19
UA EN RU
В Тамбовской области дроны атаковали важный оборонный завод (видео) Фото: в Тамбовской области дроны атаковали важный оборонный завод РФ (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали Тамбовскую область 25 декабря. Под удар попал важное оборонное предприятие РФ - Мичуринский завод "Прогресс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Так, местные жители утверждают, что дроны повредили АО "Мичуринский завод "Прогресс".

Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов.

Пожар на котельной ООО "Транснефтепродукт"

Кроме того, из-за атаки дронов загорелась котельная ООО "Транснефтепродукт".

Пожар случился после того, как четыре дрона упали утром на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское Тамбовской области.

Не первая атака на заводы в России

Ранее дроны уже атаковали важные заводы в России, связанные с производством для ВПК РФ. Так, 20 октября, дроны СБУ и Сил обороны поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки. Завод имени Свердлова, расположенный в городе Дзержинск Нижегородской области, в 900 км от границы с Украиной и является составной частью российского ВПК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Дрони
NEWS
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил