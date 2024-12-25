В Тамбовской области дроны атаковали важный оборонный завод (видео)

Дроны атаковали Тамбовскую область 25 декабря. Под удар попал важное оборонное предприятие РФ - Мичуринский завод "Прогресс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

Так, местные жители утверждают, что дроны повредили АО "Мичуринский завод "Прогресс".

Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов.

Пожар на котельной ООО "Транснефтепродукт"

Кроме того, из-за атаки дронов загорелась котельная ООО "Транснефтепродукт".

Пожар случился после того, как четыре дрона упали утром на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское Тамбовской области.