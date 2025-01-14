Казань, Энгельс, Брянск и не только. Что известно о масштабной атаке на объекты РФ (видео)

Ночью регионы России были под самой массированной атакой в этом году. Под удар попали вражеские промышленные заводы, НПЗ, нефтебаза и ПВО РФ.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о взрывной ночи в России.

По данным российских пабликов, всего РФ якобы атаковали более 200 беспилотников.

Из-за чего в аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы, Нижнекамска и Ульяновска вводили ограничения, а в одном из населенных пунктов Белгородской области ввели экстренные отключения света из-за повреждения высоковольтных линий.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что среди пораженных целей заводы по производству компонентов и веществ для оружия, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебаза, склады и ПВО РФ.

"Дырявое российское ПВО продолжает пропускать удары по стратегическим объектам российской экономики. НПЗ, нефтебазы, заводы по производству компонентов для оружия, все то, без чего российская армия не способна будет воевать интенсивно, а российская экономика - обеспечивать устойчивые военные потребности", - отметил Коваленко.

Суммарно, как говорят россияне, было атаковано 12 регионов. Сейчас, согласно открытым данным, известно, что под ударом были: Энгельс и Саратов (Саратовская область), Казань (Республика Татарстан), Брянск, Алексин (Тульская область), Ростовская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области РФ. В некоторых из этих городов последствия поражения для противника являются существенными.

Энгельс

Так, ночью дроны продолжили атаковать Энгельс Саратовской области, где только вчера смогли потушить нефтебазу после пяти дней пожара. Теперь, как пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, там снова горит нефтебаза.

По словам местных жителей, в Энгельсе было минимум два попадания. При этом пока до конца неясно, тот же ли это объект, который был атакован 8 января.

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил произошедшее. Он сообщил, что в результате атаки БПЛА "есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе".

На данный момент, как он утверждает, экстренные и оперативные службы "работают на месте в усиленном режиме".

Саратов

В Саратове местом, куда могло прилететь, может быть нефтеперерабатывающий завод. Местные опубликовали в соцсетях видео с крупным пожаром на промышленном объекте.

Голос за кадром говорит, что это - "Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов 14 января двадцать пятого года". Трубы и общий силуэт очень напоминают Саратовский НПЗ на многочисленных фотографиях в интернете.

Также известно, что из-за массированного налета дронов уроки в школах Энгельса и Саратова пройдут в дистанционном режиме.

Казань

В Казани местные сообщили о крупном пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". Как заявил Коваленко, этот завод подвергся поражению. Предприятие является стратегическим объектом, который имеет непосредственное значение для ВПК России.

"Предприятие специализируется на производстве материалов, находящих применение в создании военной техники, вооружения и комплектующих. Полиамиды, синтетический каучук и другие химические соединения завода используются в производстве бронетехники, шин для танков и БТР, а также пластмасс для оружия и снаряжения", - рассказал Коваленко.

Также, по его словам, завод производит компоненты для взрывчатых веществ, используемых в производстве боеприпасов.

По словам очевидцев, сначала они слышали, как дроны пролетают на село Осиновка, после чего был слышен взрыв неподалеку завода "Казань Оргсинтез". Через некоторое время россияне уточнили, что в районе завода возник большой пожар.

Российский медиаресурс ASTRA, ссылаясь на "Вечернюю Казань", отрицает, что "прилет" пришелся по самому заводу и утверждает, что удар, мол, был по базе сжиженных газов (которая, судя по всему, расположена на территории объекта). Некоторые Telegram-каналы писали, что загорелись три цистерны.

На события уже отреагировали местные власти, подтвердив атаку. При этом власти Татарстана заявляют об ударе по газовой цистерне и "ликвидации" последствий, хотя российские каналы продолжают писать, что пожар продолжается.

ASTRA и ряд других ресурсов, что завод "Оргсинтез" является химическим предприятием. Оно единственный российский производитель поликарбонатов, севилена, металлоценового полиэтилена - пластиков высокой прочности, а также одним из крупнейших в РФ производителем полиэтиленов высокой и низкой плотности.

Брянск

Россияне жаловались на ракетную атаку на Брянск. По словам руководителя ЦПД, там действительно "кое-что снова взрывалось" на заводе "Кремний".

"В Брянске еще есть завод "Кремний", который в октябре уже был атакован. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ, и российских БПЛА", - отметил Коваленко.

Местные насчитали не менее 30 взрывов и заявили, что в Брянской области также был атакован химзавод в населенном пункте Сельцо.

Другие регионы

Неспокойно было и еще в ряде российских регионов. О взрывах и "работе ПВО" сообщали в Тульской области. Мол, там было "уничтожено" 16 дронов над Алексиным. Губернатор области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки БПЛА "повредили несколько автомобилей и хозяйственных построек, а также выбили окна в жилом доме".

- Беспилотники атаковали и Орловскую область. По данным главы региона Андрея Кличкова, над областью якобы "сбили 17 БПЛА".

При этом на утро дроны продолжили атаковать россиян. На рассвете они пожаловались, что Украина якобы пытается поразить главную нефтеперекачивающую станцию Калейкино (Республика Татарстан). Дроны заметили непосредственно возле НПС.

Кроме того, россияне заявляют, что в Татарстане БПЛА также пытались атаковать предприятие нефтяной промышленности в Альметьевске. Местные жители сообщают о двух взрывах над городом и жалуются на звуки стрельбы.