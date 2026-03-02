ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Опасность для всей Украины: в ГУР "рассекретили" новейшую ракету РФ

Понедельник 02 марта 2026 12:18
Опасность для всей Украины: в ГУР "рассекретили" новейшую ракету РФ Фото: в ГУР "рассекретили" новейшую ракету РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ГУР раскрыли характеристики и показали изображение новейшей ракеты "Изделие-30", которой Россия может атаковать всю территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

В ГУР МО Украины обнародовали интерактивную 3D-модель, основные составляющие и компоненты новой крылатой ракеты противника "Изделие-30", а также данные о 20 предприятиях, задействованных в кооперации по производству.

Отмечается, что ракета имеет размах крыльев около трех метров, боевую часть массой 800 килограмм и дальность применения не менее 1 500 километров. Первые случаи применения новой ракеты против Украины были зафиксированы в конце прошлого года.

По маркировке и конструктивным признакам изделие идентифицировано как разработка ОКБ "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Отдельные технические решения унифицированы с другими изделиями этого разработчика и корпорации в целом.

Опасность для всей Украины: в ГУР &quot;рассекретили&quot; новейшую ракету РФ

Составляющие новой ракеты

В частности, установленный пироклапан пневматической системы идентичен элементам ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство подобно системам АКУ-5М, применяемым на ракетах типа Х-101, Х-55, Х-555.

Спутниковая навигационная система, едва ли не впервые для крылатых ракет противника, представлена сочетанием изделий двух разных российских компаний - приемника спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой "Комета-м12" и приемно-вычислительного блока производства "КБ Навис", созданного на базе приемника NAVIS NR9.

Для их интеграции используется блок сопряжения производства АНПП "Темп-Авиа", известного изготовлением полетных контроллеров для управляемых авиабомб. Все три составляющие навигационной системы содержат компоненты производителей из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов.

Отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе. Его ключевым компонентом является 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ производства компании "ПКК Миландр".

Напомним, в ГУР ранее раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем, который способен лететь со скоростью до 600 км/ч.

Также ранее эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

