ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по жилому дому в Харькове новой секретной ракетой: что о ней известно

13:03 07.03.2026 Сб
3 мин
Новейшая российская ракета может атаковать всю территорию Украины
aimg Татьяна Степанова
РФ ударила по жилому дому в Харькове новой секретной ракетой: что о ней известно Фото: РФ ударила по жилому дому в Харькове новой секретной ракетой (t.me/prokuratura_kharkiv)

Российские оккупанты ночью 7 марта ударили по жилому дому в Харькове новейшей секретной ракетой "Изделие-30".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Опасность для всей Украины: в ГУР "рассекретили" новейшую ракету РФ

Этой ночью российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

Известно о восьми погибших, среди которых - двое детей. Пострадали более 10 человек, в том числе трое детей.

Под завалами еще остаются люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщили в прокуратуре, по предварительной информации, войска РФ ударили по дому ракетой "Изделие-30".

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что известно о ракете "Изделие-30"

Напомним, ранее в ГУР раскрыли характеристики и показали изображение новейшей ракеты "Изделие-30", которой Россия может атаковать всю территорию Украины.

Ракета имеет размах крыльев около трех метров, боевую часть массой 800 килограмм и дальность применения не менее 1 500 километров. Первые случаи применения новой ракеты против Украины были зафиксированы в конце прошлого года.

По маркировке и конструктивным признакам изделие идентифицировано как разработка ОКБ "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Отдельные технические решения унифицированы с другими изделиями этого разработчика и корпорации в целом.

РФ ударила по жилому дому в Харькове новой секретной ракетой: что о ней известно

В частности, установленный пироклапан пневматической системы идентичен элементам ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство подобно системам АКУ-5М, применяемым на ракетах типа Х-101, Х-55, Х-555.

Спутниковая навигационная система, едва ли не впервые для крылатых ракет противника, представлена сочетанием изделий двух разных российских компаний - приемника спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой "Комета-м12" и приемно-вычислительного блока производства "КБ Навис", созданного на базе приемника NAVIS NR9.

Для их интеграции используется блок сопряжения производства АНПП "Темп-Авиа", известного изготовлением полетных контроллеров для управляемых авиабомб. Все три составляющие навигационной системы содержат компоненты производителей из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов.

Отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе. Его ключевым компонентом является 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ производства компании "ПКК Миландр".

Ракетный удар по Харькову

Напомним, в ночь на 7 марта Россия атаковала Украину дронами и ракетами - от удара баллистикой по многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них дети. Также поврежден дом, расположенный рядом.

Кроме того, была информация, что под завалами могут находиться еще 10 человек, и среди них один ребенок. Сейчас точная цифра неизвестна, но по состоянию на утро спасатели нашли тела уже 8 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Война в Украине Ракетный удар Ракеты Ракетная атака
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС