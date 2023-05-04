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В Севастополе в районе аэродрома "Бельбек" слышны взрывы. Россияне заявили о БПЛА

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Крым, Четверг 04 мая 2023 19:45
В Севастополе в районе аэродрома "Бельбек" слышны взрывы. Россияне заявили о БПЛА Фото: в Севастополе в районе аэродрома "Бельбек" слышны взрывы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 4 мая, жители оккупированного Севастополя слышали звуки, подобные взрывам. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" региона Михаила Развожаева.

По его словам, около 19:00 по местному времени в районе аэродрома "Бельбек" сработало ПВО. Там был замечен беспилотник.

"Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем", – заявил Развожаев.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что в небе над городом видны характерные следы. Кроме того, жители города опубликовали видео с характерным звуком взрыва.

В Севастополе в районе аэродрома &quot;Бельбек&quot; слышны взрывы. Россияне заявили о БПЛА

Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 4 мая, во временно оккупированном Севастополе были слышны "громкие звуки". Оккупационные власти города объяснили это тренировкой систем ПВО.

2 мая во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв . оккупанты объяснили инцидент "работой ПВО".

Также ранее мы писали,о чем свидетельствуют взрывы в Крыму и на объектах в РФ .

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