В Свердловской области РФ горят склады с порохом

Сегодня, 6 мая, в поселке Первомайской Свердловской области Российской Федерации загорелись склады с порохом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС .

По данным росСМИ, склады загорелись в результате лесного пожара.

"Огонь грозит 18 соседним складам, на которых также хранится порох", - сказал собеседник агентства.

Сообщают, что поселок, в котором проживает около 400 человек, готовится к эвакуации.

Напомним, 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе.

Позже в Генштабе уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала топливом корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

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