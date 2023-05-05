В Курске виднеется дым и звучат взрывы: россияне заявляют о пожаре

Сегодня, 5 мая, в российском Курске слышны взрывы, над небом виден дым. Там якобы началось возгорание грузовика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

В сети начали публиковать видео, на которых можно заметить, что над городом виднеется дым, а также гремит ряд взрывов.

В российском МЧС заявляют, что в городе якобы загорелся грузовой автомобиль и "туда уже направили спасателей".