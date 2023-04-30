Сгоревшая в Севастополе нефтебаза обеспечивала топливом флот РФ, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что после пожара по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов.

"В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", - говорится в сообщении.