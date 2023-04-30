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Сгоревшая в Севастополе нефтебаза обеспечивала топливом флот РФ, - Генштаб

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Воскресенье 30 апреля 2023 07:09
Сгоревшая в Севастополе нефтебаза обеспечивала топливом флот РФ, - Генштаб Фото: Сгоревшая в Севастополе нефтебаза обеспечивала топливом флот РФ (t.me/Crimeanwind)
Автор: Антон Малиновский

Нефтебаза, сгоревшая в Севастополе, обеспечивала топливом Черноморский флот РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты", - отметили в Генштабе.

Там добавили, что после пожара по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов.

"В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 апреля на нефтебазе в Севастополе вспыхнул пожар. Ей присвоили самый высокий уровень сложности – четвертый.

В ГУР МО Украины заявили, что пожар - это "божья кара за Умань".

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