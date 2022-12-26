У РФ начался технический голод. Буданов объяснил, с какими проблемами столкнулись оккупанты
Российская армия с начала осени начала сталкиваться с техническим голодом. Оккупантам не хватает различных боеприпасов, в том числе к танкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью Liga.net.
"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, – так и у них это началось", - отметил он.
Буданов объяснил, что у россиян сейчас наблюдаются проблемы с запасами осколочно-фугасны снарядов к танкам и ракетами к РСЗО.
"Сейчас россияне также по всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам", - рассказал начальник ГУР.
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США писало, что ЧВК "Вагнер" получила партию оружия из КНДР, которое россияне будут использовать в войне против Украины.
Перед этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для РФ, так как страна-агрессор испытывает дефицит боеприпасов.
КНДР, в свою очередь, опровергает сообщения о том, что Пхеньян предлагал и передавал России вооружения.
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