У РФ розпочався технічний голод. Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти
Російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом. Окупантам не вистачає різних боєприпасів, зокрема танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Liga.net.
"Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося", - зазначив він.
Буданов пояснив, що у росіян зараз спостерігаються проблеми із запасами осколково-фугасних снарядів до танків та ракетами до РСЗВ.
"Зараз росіяни також по всьому світу шукають, де придбати снаряди 122 та 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Град" та "Ураганів", - розповів начальник ГУР.
Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерела в адміністрації президента США писало, що ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з КНДР, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.
Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для РФ, оскільки країна-агресор зазнає дефіциту боєприпасів.
КНДР, у свою чергу, спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння.
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