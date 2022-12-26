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У РФ розпочався технічний голод. Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти

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Понеділок 26 грудня 2022 08:52
У РФ розпочався технічний голод. Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти Фото: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом. Окупантам не вистачає різних боєприпасів, зокрема танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Liga.net.

"Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося", - зазначив він.

Буданов пояснив, що у росіян зараз спостерігаються проблеми із запасами осколково-фугасних снарядів до танків та ракетами до РСЗВ.

"Зараз росіяни також по всьому світу шукають, де придбати снаряди 122 та 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Град" та "Ураганів", - розповів начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерела в адміністрації президента США писало, що ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з КНДР, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для РФ, оскільки країна-агресор зазнає дефіциту боєприпасів.

КНДР, у свою чергу, спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння.

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