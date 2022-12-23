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КНДР заявляет, что никогда не передавала России оружие

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Пятница 23 декабря 2022 02:44
КНДР заявляет, что никогда не передавала России оружие Фото: в Северной Кореи заверяют, что не предлагали вооружение РФ (voakorea.com)
Автор: Владимир Костырин

Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергает сообщения о том, что Пхеньян предлагал и передавал России вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так в МИД КНДР отреагировали на сообщения японских СМИ, что в ноябре Северная Корея отправила поездом в Россию боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. В США подтвердили 22 декабря, что Пхеньян завершил первоначальную поставку оружия частной российской военной компании "Вагнер".

"Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала боеприпасы России - это самый абсурдный отвлекающий маневр, который не заслуживает каких-либо комментариев или интерпретаций", - цитирует официальное северокорейское телеграфное агентство KCNA заявление представителя министерства.

По данным Белого дома, "вагнеровцы" получили от Северной Кореи ракеты для пехоты и реактивные снаряды, чтобы помочь укрепить российские оккупационніе войска в Украине, хотя основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отверг это утверждение, назвав "сплетнями и домыслами".

Также северокорейский чиновник заверил, что КНДР "остается неизменной в своей принципиальной позиции по вопросу о "трансфере оружия" между КНДР и Россией, которого никогда не было".

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США писало, что ЧВК "Вагнер" получила партию оружия из КНДР, которое россияне будут использовать в войне против Украины.

На данные отреагировал лава МИД Британии Джеймс Клеверли, который расценил передачу КНДР оружия России как свидетельство отчаяния и изоляции Москвы.

Добавим, что перед этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для РФ, так как страна-агрессор испытывает дефицит боеприпасов.

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