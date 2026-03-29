В Кремле оценили необходимость мобилизации: что известно

01:10 29.03.2026 Вс
2 мин
Вооруженные силы РФ сформированы за счет добровольцев, заключивших контракты
aimg Никончук Анастасия
В Кремле оценили необходимость мобилизации: что известно Фото: мобилизация в РФ (GettyImages)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент в стране не рассматривают проведение новой волны мобилизации, поскольку имеющегося числа контрактников достаточно для выполнения задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Читайте также: Россия впервые за долгое время запустила "Кинжалы" на Староконстантинов

Будет ли новая мобилизация

В России не планируют объявлять дополнительную мобилизацию. По словам Дмитрия Медведева, текущая численность военнослужащих, которые участвуют в войне против Украины на контрактной основе, позволяет обходиться без новых призывных кампаний.

Он отметил, что потребности в расширении мобилизационных мероприятий сейчас нет, поскольку армия укомплектована за счет добровольцев, подписавших соответствующие соглашения.

Ставка на контрактную службу

Как подчеркнул Медведев, именно контрактники составляют основу группировки войск, задействованной в боевых действиях.

"Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции вполне достаточно для выполнения всех боевых задач", – заверил российский политик.

Сколько россиян подписали контракты

Также он привел статистику по набору военнослужащих. С начала 2026 года контракты на службу заключили более 80 тысяч человек.

При этом, по его словам, в течение прошлого года число подписанных контрактов превысило 400 тысяч, что значительно выше текущих показателей.

Напоминаем, что ГБР задержало сотрудника Ковельского ТЦК по подозрению в избиении 60-летнего мужчины, который получил тяжелые травмы. При этом военные представили свою версию произошедшего.

Отметим, что в ноябре Иммиграционно-таможенная служба США (ICE) выдворила из страны 50 граждан Украины — 45 мужчин и 5 женщин. При этом большинство мужчин после возвращения направили в ТЦК, где их мобилизовали в ряды ВСУ.

Больше по теме:
Война в Украине Российская Федерация Мобилизация в России
Новости
Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны