В Кремле оценили необходимость мобилизации: что известно

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент в стране не рассматривают проведение новой волны мобилизации, поскольку имеющегося числа контрактников достаточно для выполнения задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Будет ли новая мобилизация

В России не планируют объявлять дополнительную мобилизацию. По словам Дмитрия Медведева, текущая численность военнослужащих, которые участвуют в войне против Украины на контрактной основе, позволяет обходиться без новых призывных кампаний.

Он отметил, что потребности в расширении мобилизационных мероприятий сейчас нет, поскольку армия укомплектована за счет добровольцев, подписавших соответствующие соглашения.

Ставка на контрактную службу

Как подчеркнул Медведев, именно контрактники составляют основу группировки войск, задействованной в боевых действиях.

"Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции вполне достаточно для выполнения всех боевых задач", – заверил российский политик.

Сколько россиян подписали контракты

Также он привел статистику по набору военнослужащих. С начала 2026 года контракты на службу заключили более 80 тысяч человек.

При этом, по его словам, в течение прошлого года число подписанных контрактов превысило 400 тысяч, что значительно выше текущих показателей.