Начнет ли Россия новую волну мобилизации: ответ Палисы

В России с начала полномасштабного вторжения продолжается скрытая мобилизация, однако для открытого призыва необходима отдельная идея, которая сможет объединить общество.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина .

РФ не прекращала мобилизацию

Говоря о возможности новой волны мобилизации в РФ, Палиса отметил, что в течение всего времени россияне продолжают привлекать в армию резервистов и узкопрофильных специалистов.

"В течение всего времени полномасштабного вторжения у россиян продолжается скрытая мобилизация... То есть она, по сути, и не прекращалась", - пояснил он.

В то же время, по его словам, для проведения мобилизации в классическом понимании, открыто и с официальным объявлением, необходим ряд факторов, ключевым из которых является идея, которая должна объединить общество.

"Самый главный, с моей точки зрения - это идея, которая должна объединить общество и оправдать необходимость таких действий", - сказал генерал.

Пропаганда не дает нужного эффекта

Палиса выразил сомнение, что возможные провокации или другие события вроде терактов могут стать таким объединяющим фактором в необходимом масштабе.

По его словам, нынешние пропагандистские нарративы также не дают ожидаемого эффекта для оправдания новой волны мобилизации.

"Я думаю, сейчас это дает недостаточный эффект, не тот, который они ожидают для оправдания мобилизации", - добавил он.

Отдельно он обратил внимание на усиление контроля в России, в частности в социальных сетях, что может свидетельствовать как о подготовке к определенным решениям, так и о попытке удержать ситуацию внутри страны под контролем.

"Мне кажется, что это, в первую очередь, для того, чтобы держать ситуацию под общим контролем внутри страны", - отметил Палиса.

Для открытой мобилизации нужна идея

В то же время он не исключил, что такие действия могут быть элементом подготовки, однако подчеркнул, что пока не видит той идеи, которая могла бы консолидировать общество для открытой мобилизации.

"Им необходима идея, которая должна внезапно и сильно консолидировать общество и оправдать такие решения власти. Пока я ее не вижу", - подытожил он.