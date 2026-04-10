Студенты и должники за коммуналку попали в списки на фронт в РФ, - разведка

11:31 10.04.2026 Пт
Потери России в войне против Украины продолжают расти
Фото: студенты и должники за коммуналку попали в списки на фронт в РФ (Getty Images)

В России растут проблемы с желающими воевать, из-за чего власти начали формировать списки так называемых "добровольцев" из должников и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Читайте также: Потери России за март побили рекорд: Зеленский назвал впечатляющие результаты

По данным ГУР, в феврале 2026 года региональные и муниципальные органы власти РФ получили указания формировать списки для отправки на войну. Прежде всего в них включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

Как отмечается, если должником является женщина, в списки могут внести ее мужа или совершеннолетних родственников - сыновей, братьев или даже родителей.

В дальнейшем эти списки планируют использовать как инструмент давления для принуждения к подписанию "добровольных" контрактов. В качестве "вознаграждения" предлагают списание долгов за коммунальные услуги.

"В случае объявления мобилизации именно эти люди определены приоритетными для вручения повесток", - пояснили в ГУР.

Кроме того, по информации разведки, министр высшего образования РФ Валерий Фальков поручил подготовить не менее 2% студентов к подписанию контрактов.

Студентам предлагают оформить академический отпуск и заключить контракт минимум на один год. Приоритет отдается тем, кто имеет академические задолженности.

Во время агитации им обещают возможность возвращения к учебе после службы, денежные выплаты, льготы и другие бонусы.

Среди таких - перевод на бюджетную форму обучения или финансовая поддержка от учебного заведения.

Также в некоторых случаях администрации могут игнорировать академические проблемы студентов или предлагать индивидуальные условия обучения тем, кто согласится подписать контракт.

Потери РФ и скрытая мобилизация

Потери России в войне против Украины продолжают расти. На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил обновленные данные о ситуации на фронте за март.

Как отмечает ISW, на фоне значительных потерь и снижения темпов набора новобранцев российские власти переходят к скрытой мобилизации населения.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина рассказал, что скрытая мобилизация в РФ продолжается фактически непрерывно с начала полномасштабного вторжения.

Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой