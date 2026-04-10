Студенты и должники за коммуналку попали в списки на фронт в РФ, - разведка
В России растут проблемы с желающими воевать, из-за чего власти начали формировать списки так называемых "добровольцев" из должников и студентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
По данным ГУР, в феврале 2026 года региональные и муниципальные органы власти РФ получили указания формировать списки для отправки на войну. Прежде всего в них включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.
Как отмечается, если должником является женщина, в списки могут внести ее мужа или совершеннолетних родственников - сыновей, братьев или даже родителей.
В дальнейшем эти списки планируют использовать как инструмент давления для принуждения к подписанию "добровольных" контрактов. В качестве "вознаграждения" предлагают списание долгов за коммунальные услуги.
"В случае объявления мобилизации именно эти люди определены приоритетными для вручения повесток", - пояснили в ГУР.
Кроме того, по информации разведки, министр высшего образования РФ Валерий Фальков поручил подготовить не менее 2% студентов к подписанию контрактов.
Студентам предлагают оформить академический отпуск и заключить контракт минимум на один год. Приоритет отдается тем, кто имеет академические задолженности.
Во время агитации им обещают возможность возвращения к учебе после службы, денежные выплаты, льготы и другие бонусы.
Среди таких - перевод на бюджетную форму обучения или финансовая поддержка от учебного заведения.
Также в некоторых случаях администрации могут игнорировать академические проблемы студентов или предлагать индивидуальные условия обучения тем, кто согласится подписать контракт.
Потери РФ и скрытая мобилизация
Потери России в войне против Украины продолжают расти. На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил обновленные данные о ситуации на фронте за март.
Как отмечает ISW, на фоне значительных потерь и снижения темпов набора новобранцев российские власти переходят к скрытой мобилизации населения.
В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина рассказал, что скрытая мобилизация в РФ продолжается фактически непрерывно с начала полномасштабного вторжения.