Студенты и должники за коммуналку попали в списки на фронт в РФ, - разведка

В России растут проблемы с желающими воевать, из-за чего власти начали формировать списки так называемых "добровольцев" из должников и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, в феврале 2026 года региональные и муниципальные органы власти РФ получили указания формировать списки для отправки на войну. Прежде всего в них включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

Как отмечается, если должником является женщина, в списки могут внести ее мужа или совершеннолетних родственников - сыновей, братьев или даже родителей.

В дальнейшем эти списки планируют использовать как инструмент давления для принуждения к подписанию "добровольных" контрактов. В качестве "вознаграждения" предлагают списание долгов за коммунальные услуги.

"В случае объявления мобилизации именно эти люди определены приоритетными для вручения повесток", - пояснили в ГУР.

Кроме того, по информации разведки, министр высшего образования РФ Валерий Фальков поручил подготовить не менее 2% студентов к подписанию контрактов.

Студентам предлагают оформить академический отпуск и заключить контракт минимум на один год. Приоритет отдается тем, кто имеет академические задолженности.

Во время агитации им обещают возможность возвращения к учебе после службы, денежные выплаты, льготы и другие бонусы.

Среди таких - перевод на бюджетную форму обучения или финансовая поддержка от учебного заведения.

Также в некоторых случаях администрации могут игнорировать академические проблемы студентов или предлагать индивидуальные условия обучения тем, кто согласится подписать контракт.