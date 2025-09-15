ua en ru
РФ делала ставку на топливный кризис в Украине, но получила дефицит бензина, - Зеленский

Понедельник 15 сентября 2025 18:15
РФ делала ставку на топливный кризис в Украине, но получила дефицит бензина, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Россия хотела спровоцировать своими атаками топливный кризис в Украине. Но теперь агрессор столкнулся с дефицитом бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава государства поздравил всех работников нефтяной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил, что часто отвага таких людей остается незаметной. Но если бы ее не было, стойкость государства была бы нарушена.

"Украинская добыча газа есть, я благодарен за это вам, от всех украинцев, транспортировка, хранение, все это есть. Несколько зим мы помогали пройти нашим соседям в Молдове, и это очень весомо. Несмотря на все угрозы и российские удары Украина нашла способ обеспечить себя топливом. Россия делала ставку на кризис, топливный кризис, в Украине, но сейчас у нее дефицит бензина", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что каждую зиму с начала полномасштабной войны россияне пытаются превратить на оружие против украинцев, против энергосистемы и теплообеспечения. И Украине удается проходить такие зимы именно благодаря работникам нефтяной и других критически важных отраслей.

Дефицит бензина в РФ

Напомним, 21 августа Служба внешней разведки Украины сообщала, что россияне ввели жесткие ограничения на покупку бензина.

В некоторых российских регионах, а также на территории временно оккупированного Крыма российские власти разрешили покупать только 10 литров бензина на человека.

Топливный кризис в России начался после серии успешных атак украинских защитников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

