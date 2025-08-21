ua en ru
Дефицит даже на Курилах. Россиянам ввели жесткие лимиты на бензин, - разведка

Четверг 21 августа 2025 22:39
Дефицит даже на Курилах. Россиянам ввели жесткие лимиты на бензин, - разведка Фото: в России обостряется топливный кризис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России обостряется топливный кризис. Москва вводит лимиты на бензин и вынуждена срочно закупать топливо в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы внешней разведки Украины.

"РФ вынуждена срочно закупать топливо у Беларуси, которая наращивает поставки, пользуясь ситуацией", - сообщила разведка.

Отмечается, что после Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина добрался и до Курильских островов. С 20 августа и там ввели ограничения: максимум 10 литров на человека.

В приоритете - спецслужбы, экстренные службы и предприятия.

"Для населения же это еще одно подтверждение, что топливный кризис стремительно углубляется", - отметили в разведке.

Топливный кризис в России

Напомним, ранее СМИ сообщали, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя часть мощностей на территории России. Рынок столкнулся с острой нехваткой бензина.

Оптовые цены на бензин на России достигли рекордных значений. Тонна бензина А-95 на бирже 20 августа стоила на 55% больше, чем в начале года, и на 8% больше, чем в начале августа.

Кризис заставил Москву приостановить экспорт бензина, чтобы удержать переработанные продукты на внутреннем рынке. Однако эта мера не смогла сдержать рост цен и обострение дефицита.

