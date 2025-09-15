РФ робила ставку на паливну кризу в Україні, але отримала дефіцит бензину, - Зеленський

Глава держави привітав усіх працівників нафтової галузі з професійним святом. Він зазначив, що часто відвага таких людей залишається непомітною. Але якби її не було, стійкість держави була б порушена.



"Український видобуток газу є, я вдячний за це вам, від усіх українців, транспортування, зберігання, все це є. Кілька зим ми допомагали пройти нашим сусідам у Молдові, і це дуже вагомо. Попри всі погрози і російські удари Україна знайшла спосіб забезпечити себе паливом. Росія робила ставку на кризу, паливну кризу, в Україні, але зараз у неї дефіцит бензину", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що кожну зиму з початку повномасштабної війни росіяни намагаються перетворити на зброю проти українців, проти енергосистеми та теплозабезпечення. І Україні вдається проходити такі зими саме завдяки працівникам нафтової та інших критично важливих галузей.