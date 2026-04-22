РФ реанимирует "кукурузники" 1940-х из-за провала импортозамещения, - СВРУ

05:34 22.04.2026 Ср
3 мин
Вместо новых самолетов - музейные экспонаты: РФ пытается спасти воздушное сообщение
aimg Екатерина Коваль
Фото: российская авиация переживает непростые времена (Getty Images)

Россия из-за санкций и провала проектов импортозамещения решила реанимировать старые самолеты Ан-2 (известные как "кукурузники").

Предложение НИИ

Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил поднять с баз хранения около 700 самолетов Ан-2. Причина - катастрофическая дыра в малой авиации страны. Альтернатив не осталось: санкции отрезали доступ к новой технике, а оба доморощенных проекта импортозамещения провалились.

Без воздушного сообщения фактически отрезана от остальной страны примерно 60% территории РФ - те районы, куда не ведут ни автодороги, ни железная дорога.

АН-2 и его состояние

Ан-2, спроектированный еще в 1940-х годах, десятилетиями был "рабочей лошадкой" малой авиации сначала СССР, а затем РФ. За все время в нескольких странах (в частности в Украине, Польше и Китае) собрали более 17 тысяч машин. Большинство из них давно списаны и уничтожены.

Сегодня в активной эксплуатации на территории РФ остается лишь 249 бортов, еще 276 числятся за ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). С 2024 года Россия остановила списание старых машин и вернула в небо 16 единиц. Вопрос безопасности пассажиров в этих расчетах не фигурирует.

Провалы импортозамещения

Параллельно произошла серия провалов с "современными" заменителями:

  • Самолет "Байкал", который должен был вытеснить украинские Ан-2 из авиапарка РФ, с 2023 года неустанно переносит сертификацию - сначала на 2025-й, потом на 2026-й, теперь намекают на 2027-й. Технические и финансовые проблемы не позволяют назвать реальную дату.

  • Второй проект - ТВС-2МС (глубокая модернизация того же Ан-2, разработанная без государственных денег и признанная технически успешной) - в России закрыт. Монгольская компания MUNKH AERO будет эксплуатировать эти машины у себя, но уже с американскими двигателями.

Проблема с двигателями

Именно двигатели становятся главным препятствием для реанимации 700 законсервированных бортов. Вариантов два - и оба тупики:

  • Американские двигатели - недоступны из-за санкций.

  • Российский ТВД-10Б - существует на бумаге. Перспективы его серийного производства в условиях технического и финансового истощения отрасли специалисты осторожно характеризуют как "довольно туманные".

Кремль планирует обложить крупные компании дополнительным налогом на сверхприбыль, чтобы закрыть пробелы в бюджете, которые затрудняют ведение войны. В то же время рейтинги Владимира Путина стремительно падают: даже кремлевские опросы фиксируют обвал популярности из-за блокировки Telegram и перебоев с интернетом.

Кроме того, Россия активизировала принудительную вербовку мигрантов. Государственная дума планирует принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые фактически легализуют депортацию за "дискредитацию" армии и мелкое хулиганство. Единственный способ избежать высылки - подписать контракт с Вооруженными силами РФ. Это создает законодательно оформленный механизм принудительного пополнения потерь на фронте.

