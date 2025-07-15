РФ ракетой ударила по Очакову: есть пострадавший, начался пожар (видео, фото)
Российская армия днем вторника, 15 июля, нанесла ракетный удар по Очакову. Там начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и ГСЧС Украины.
Около 12:40 Ким сообщил о том, что по Очакову был нанесен ракетный удар. По его данным, в результате ракетного обстрела ранения получил 69-летний мужчина, он госпитализирован.
"За городом возник пожар сухой травы, службы работают", - написал он.
Перед тем Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Очаков.
Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате удара загорелся сухостой и кустарники на открытой территории. Пожарные потушили возгорание площадью в один гектар.
Напомним, сегодня, во время дроновой атаки в Николаеве прогремел взрыв.
Атака на Украину
Также стоит напомнить, что в Запорожской области тревога длилась более 15 часов - местные власти предупреждали об угрозе ударных дронов.
Также мы писали, что в Харьковской области из-за дроновой атаки вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район.
По данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину почти 300 беспилотниками. Запуски происходили с северного, восточного и южного направлений: из районов Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной части Донецкой области.
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