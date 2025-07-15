ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тревога уже 13 часов: где сейчас атакуют российские "Шахеды"

Вторник 15 июля 2025 09:12
UA EN RU
Тревога уже 13 часов: где сейчас атакуют российские "Шахеды" Фото: российский агрессор снова атакует Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 15 июля, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными дронами. В Запорожской области уже более 13 часов продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины и Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Так, в Запорожской области воздушная тревога, объявленная вечером 14 июля, продолжается уже более 13 часов. Сигнал прозвучал в 19:34 и до сих пор не прекращается для большинства территории области.

В самом Запорожье тревогу сначала отменили в 08:00 15 июля, но уже через 18 минут - в 08:18 - объявили новую из-за угрозы ударных беспилотников.

Как сообщил Федоров, в небе заметили по меньшей мере два вражеских дрона, которые движутся в направлении областного центра. По его словам, один из них направлялся в Шевченковский район, другой - в Коммунарский.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - призвал Федоров в 08:50.

Жителей области просят не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

По состоянию на 09:00 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Тревога уже 13 часов: где сейчас атакуют российские &quot;Шахеды&quot;

Атака РФ 15 июля

В ночь на 14 июля РФ запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за атаки во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.

В Харьковской области из-за дроновой атаки вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом