Тревога уже 13 часов: где сейчас атакуют российские "Шахеды"

Утром, 15 июля, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными дронами. В Запорожской области уже более 13 часов продолжается воздушная тревога.

Так, в Запорожской области воздушная тревога, объявленная вечером 14 июля, продолжается уже более 13 часов. Сигнал прозвучал в 19:34 и до сих пор не прекращается для большинства территории области.

В самом Запорожье тревогу сначала отменили в 08:00 15 июля, но уже через 18 минут - в 08:18 - объявили новую из-за угрозы ударных беспилотников.

Как сообщил Федоров, в небе заметили по меньшей мере два вражеских дрона, которые движутся в направлении областного центра. По его словам, один из них направлялся в Шевченковский район, другой - в Коммунарский.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - призвал Федоров в 08:50.

Жителей области просят не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

По состоянию на 09:00 карта воздушных тревог Украины выглядела так: