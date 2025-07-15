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В Николаеве во время дроновой атаки прогремел взрыв

Вторник 15 июля 2025 11:07
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В Николаеве во время дроновой атаки прогремел взрыв Иллюстративное фото: в Николаеве во время дроновой атаки прогремел взрыв (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника Николаев находился под атакой ударных дронов российской армии. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича, Воздушные силы и карту тревог.

"Был слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов", - написал Сенкевич.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов для Николаева и области, которые двигались в направлении Очакова.

По состоянию на 11:05 о пострадавших информация не поступала.
В Николаеве во время дроновой атаки прогремел взрыв

Воздушная атака по Украине

Российская армия запустила группы ударных дронов еще с вечера понедельника, 14 июля. Вражеские "Шахеды" были замечены в ряде областей. Впоследствии стало известно о последствиях атаки на Днепр - там в результате удара в областном центре повреждены дома и гимназия.

А вот в Запорожской области тревога продолжается уже более 15 часов - местные власти предупреждают об угрозе ударных дронов.

В результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.

В Харьковской области из-за дроновой атаки вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район.

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