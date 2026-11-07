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Россия ударила по подстанциям, которые соединяют две АЭС с Киевом, - Зеленский

10:50 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия ударила по подстанциям, которые соединяют две АЭС с Киевом, - Зеленский Фото: Россия в Киевской области ударила по подстанциям, соединяющим две АЭС с Киевом (ГСЧС)
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В Киевской области россияне ударили по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"К трехсторонним переговорам Россия готовится, запуская баллистику по украинской критической инфраструктуре. Где позволяет ситуация безопасности, продолжаются ремонтные и спасательные работы в пострадавших регионах", - отметил президент.

Он сообщил, что всего россияне применили 172 дрона и 36 баллистических ракет, и все ракеты - по Киеву и области.

Главная мишень удара – энергетика. В столице сложная ситуация с поставками электричества, воды и тепла. Повреждены жилые дома, Северный мост, частично разрушен детский сад.

"В Киевской области был удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины", - рассказал Зеленский.

Также повреждены подстанции в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепровской областях.

Кроме Киева еще двенадцать регионов были под ударами. Девять человек пострадали, среди них один ребенок.

"Когда Россия пытается толкнуть Киев - многомиллионный город - и всю страну в блекаут, нельзя оставлять Украину наедине. Мы рассчитываем на увеличение двусторонней поддержки со стороны Америки. Мы рассчитываем на увеличение внимания Украине со стороны Конгресса США", - подчеркнул президент.

Напомним, в результате ночной атаки России повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине. В столице чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением, поэтому проблемы возникли и с теплом и водой.

Также без электричества остались потребители в двух районах Черниговской области, Чернигове и Славутиче.

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