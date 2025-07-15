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Россия атаковала Украину дронами с шести направлений: как отработала ПВО

Вторник 15 июля 2025 13:18
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Россия атаковала Украину дронами с шести направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами с шести направлений (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Украину почти 300 беспилотниками ночью на 15 июля. Большинство из которых - "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С вечера 14 июля и до утра 15 июля РФ осуществила массированный удар 267-ю ударными беспилотниками, большинство из которых - Shahed-131/136.

Запуски происходили с северного, восточного и южного направлений: из районов Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной части Донецкой области.

Защитники Украины применили все имеющиеся силы: авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, средства РЭБ и беспилотные системы.

По состоянию на 13:00 по данным Воздушных сил, уничтожено 178 ударных БпЛА типа Shahed и других типов. Еще 66 дронов-имитаторов были потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА в семи населенных пунктах, а также падение обломков в девяти локациях.

Атака на Украину

В Запорожской области тревога продолжалась уже более 15 часов - местные власти предупреждали об угрозе ударных дронов.

В результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.

В Харьковской области из-за дроновой атаки вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район.

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