НАТО готове до діалогу з агресором: Столтенберг обговорив Росію з Блінкеном
Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив Росію з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Альянс готовий до діалогу з агресором 12 січня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Під час розмови сторони порушили питання нарощування Росією військових сил біля кордонів України.
За словами Столтенберга, НАТО готове до діалогу з РФ у Раді Росія - НАТО, засідання якого відбудеться 12 січня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели вчора телефонну розмову.
Російська Федерація, зі свого боку, обіцяє "вжити заходів", якщо США й НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки".