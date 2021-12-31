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НАТО готове до діалогу з агресором: Столтенберг обговорив Росію з Блінкеном

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П'ятниця 31 грудня 2021 18:42
НАТО готове до діалогу з агресором: Столтенберг обговорив Росію з Блінкеном Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив Росію з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Альянс готовий до діалогу з агресором 12 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Під час розмови сторони порушили питання нарощування Росією військових сил біля кордонів України.

За словами Столтенберга, НАТО готове до діалогу з РФ у Раді Росія - НАТО, засідання якого відбудеться 12 січня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели вчора телефонну розмову.

Російська Федерація, зі свого боку, обіцяє "вжити заходів", якщо США й НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки".

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