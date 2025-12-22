ua en ru
РФ продолжает хвастаться "захватом" Купянска, но там около 100 оккупантов, - Силы обороны

Купянск, Понедельник 22 декабря 2025 16:59
UA EN RU
РФ продолжает хвастаться "захватом" Купянска, но там около 100 оккупантов, - Силы обороны Иллюстративное фото: россиян окружили в Купянске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти продолжают заявлять о том, что Купянск якобы находится под контролем РФ. Но на самом деле в городе только около 100 оккупантов.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

У Трегубова спросили, сколько оккупантов находится в жестком окружении в Купянске.

"Сейчас там около 100 человек, более 100, точно меньше 200. Где-то так", - отметил он.

Начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил напомнил, что в Купянске 10 дней назад было зафиксировано около 40 активных вражеских раций. Обычно одна активная рация на несколько человек.

Он также добавил, что еще 15 ноября оккупантам в Купянске массово сбрасывали с дронов флаги РФ, чтобы создать картинку для пропагандистов.

Сейчас же такая пропаганда о Купянске продолжается с целью давления и проведения попыток деблокировать город, но они остаются неуспешными.

Трегубов уточнил, что на Купянском направлении фиксировались российские наемники, уровень подготовки которых обычно не очень высокий. Таких солдат уже брали в плен. Также РФ использует в районе Купянска контрактников, которые прошли подготовку продолжительностью около 2 месяцев. Они - люди средней квалификации и не профессиональные солдаты.

Бои в Купянске

Напомним, российская пропаганда и власти РФ уже несколько недель подряд заявляют о том, что Купянск был "захвачен". В частности, недавно этот откровенный фейк повторил российский диктатор Владимир Путин.

В свою очередь представители Сил обороны отмечают, что украинским защитникам удалось провести успешные действия внутри Купянска. Враг сейчас остается только в северной части города.

Примечательно, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в России недавно "исчез" генерал, который, вероятно, докладывал Путину о захвате Купянска.

