"Он исчез": Зеленский о генерале РФ, который докладывал Путину об оккупации Купянска

В России исчез генерал, который недавно докладывал главе Кремля Владимиру Путину об оккупации города Купянск Харьковской области. Не исключено, что именно он является тем, кого на днях нашли мертвым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию PAP .

В частности, 20 ноября российский генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Путину, что армия РФ полностью оккупировала Купянск. Однако позже, 12 декабря, Зеленский прибыл в Купянск и записал оттуда видео, чем опроверг утверждение РФ об оккупации.

Что касается генерала, то судя по словам президента, вероятно, он имел в виду именно его.

"Путин часто говорил о контроле над городами... мы видели видео, где генерал сообщал об их захвате. А потом я поехал в Купянск, и ситуация действительно была сложной, и линия фронта была очень близко. Однако наши вооруженные силы контролируют Купянск", - сказал Зеленский.

Далее он добавил, что недавно была информация о том, что генерала РФ нашли мертвым. Поэтому глава государства не исключает, что речь идет именно о том человеке, которого он имел в виду.

"Потом этот генерал исчез, кто знает куда. Вчера или позавчера была новость, что его нашли мертвым. Я думаю, что это тот самый генерал. Каждую информацию нужно проверять десять раз, но если он пропал без вести, я совсем не удивлюсь", - резюмировал президент.