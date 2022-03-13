У Попасній російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси

Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Їх застосування заборонено міжнародними угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", - написав Білошицький.

За його словами, фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). Він зазначив, що сьогодні російські загарбники застосовують цю зброю по українських містах, завдаючи жителям неймовірні страждання.

"Асвабадители у всій красі. Худоба. Не люди", - додав Білошицький.

Фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Вони починаються білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Міжнародні угоди забороняють їх застосування, якщо цивільне населення потрапляє під вплив таких боєприпасів.