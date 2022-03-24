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Російська авіація скинула на Рубіжне фосфорні бомби. Загинули 4 жителі, з них - 2 дітей

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Рубіжне, Четвер 24 березня 2022 08:30
Російська авіація скинула на Рубіжне фосфорні бомби. Загинули 4 жителі, з них - 2 дітей Фото: наслідки російських авіаударів по Рубіжному (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

Рубіжне Луганської області піддалося ворожим авіаударам - російські літаки при атаці використовували фосфорні бомби. В результаті нападу загинули щонайменше чотири людини, серед яких - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

Також під ракетні обстріли та авіаудари окупантів потрапили жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

У Рубіжному зараз дуже важка ситуація, і тривають вуличні бої. Серед жителів підтверджена інформація про чотири загиблих, двоє з яких діти. Також є шість поранених, повідомив Гайдай.

"У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", - розповів він.

За добу в Луганській області пошкоджено або повністю зруйнований 31 об'єкт, з яких 23 будинки (10 багатоповерхівок і 13 приватних будинків), зафіксовано 16 пожеж.

Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів області: 14 частково, 21 повністю. 101526 споживачів знаходяться без світла.

Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах Луганщини: у 22 повністю й у 5 частково. Всього - 32 550 абонентів.

Наслідки обстрілів військами РФ міст в Луганській області вночі 24 березня (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Раніше повідомлялося, що ввечері 22 березня у Рубіжному російський снаряд влучив у багатоповерховий житловий будинок і розірвався на 5 поверсі - загинуло 3 людини, включаючи 2 дітей.

Також ми писали, що 23 березня гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювалися 80 осіб.

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