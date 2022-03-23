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Окупанти застосували фосфорні боєприпаси під Києвом

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Ірпінь, Гостомель, Середа 23 березня 2022 17:55
Окупанти застосували фосфорні боєприпаси під Києвом Фото: російські війська застосовують заборонену зброю в Україні (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти під Києвом застосували фосфорні боєприпаси. Зона ураження - Ірпінь та Гостомель Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве регіональне агентство ITV.

Повідомляється, що пізно ввечері 22 березня російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси.

"Орієнтовна зона ураження - Гостомель-Ірпінь. Використання таких видів зброї ворогами проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", - йдеться в повідомленні.

Фото: застосування фосфорних боєприпасів (facebook.com/ITV.inform)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про застосування фосфорних боєприпасів російськими військовими при бомбардуванні Краматорська.

Відзначимо, при попаданні на шкіру палаючий фосфор викликає важкі опіки.

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