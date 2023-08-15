РФ пригрозила Молдове ухудшением отношений из-за высылки дипломатов. Санду ответила
Министерство иностранных дел России начало угрожать Молдове после того, как Кишинев выслал дипломатов страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Угрозы россиян
МИД РФ назвало сокращение количества сотрудников посольства России в Молдове "недружественным шагом, который будет иметь последствия для отношений между странами".
При этом в ведомстве пожаловались, что из-за такого шага сотрудники посольства не смогут предоставлять "должные объемы и сроки предоставления консульских услуг".
Ответ Санду
Президент Молдовы Майя Санду резко отреагировала на такой выпад России.
"Я уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг. В целом наши отношения с Россией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину и убивает невинных людей, разрушает города и села в Украине", - подчеркнула глава государства.
Что предшествовало
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что Россия размещает шпионское оборудование на здании своего посольства в Кишиневе. Власти страны подтвердили эти слухи.
После этого Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства.
Вчера, 14 августа, страну покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала дипломатического представительства РФ.
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