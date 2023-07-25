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Россия может шпионить за чиновниками Молдовы: Кишинев вызвал посла РФ на ковер

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Вторник 25 июля 2023 18:28
Россия может шпионить за чиновниками Молдовы: Кишинев вызвал посла РФ на ковер Фото: Молдова вызвала посла России на ковер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Молдова решила вызвать в Министерство иностранных дел посла России Олега Васнецова. Причиной является информация СМИ о том, что на здании посольства РФ в Кишиневе разместили оборудование для шпионажа.

Об этом сообщает сказано в заявлении МИД Молдовы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В ведомстве отметили, что вызвали российского посла для того, чтобы он дал разъяснения о возможном шпионаже.

"Считаем абсолютно неприемлемыми любой шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы, представляющие прямой вызов и угрозу суверенитету и национальной безопасности нашего государства", - подчеркивают в министерстве.

При этом президент Молдовы Майя Санду уже успела отреагировать на данные о российской слежке за властями страны, которые распространяют журналисты.

"Эта информация известна нашим спецслужбам. В подходящее время они расскажут подробности и предложат решения этой проблемы", - сказала она в ходе брифинга.

Что предшествовало

Напомним, 24 июля Jurnal TV и The Insider обнародовали расследование, в котором утверждается, что на крыше российского посольства в Молдове растет количество тарелок и устройств для слежки. Такая ситуация часто возникает перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

По информации СМИ, шпионское оборудование на здании диппредставительства размещают сотрудники российского Главного разведывательного управления.

В частности, одного из сотрудников ГРУ связывают с хакерской атакой на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности. В их результате "утекла" переписка высокопоставленных чиновников.

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