ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за дестабилизации страны. Молдову сегодня покинули 45 российских дипломатов

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Понедельник 14 августа 2023 21:58
Из-за дестабилизации страны. Молдову сегодня покинули 45 российских дипломатов Фото: Флаг Молдовы (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Часть дипломатов и сотрудников посольства России в Молдове сегодня, 14 августа, улетела к себе на родину. Это произошло после скандала со шпионажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В соответствии с решением Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.

Самолет, на котором российских дипломатов должны были доставить в Москву, в 05:30 приземлился в аэропорту Кишинева.

Всех сотрудников российского посольства, которые покидают страну, доставили в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Журналистов в аэропорт не допустили.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что на крыше российского посольства в Кишиневе ежегодно растет количество тарелок и передающих устройств. Спецслужбы используют их для слежки.

Шпионское оборудование на помещении диппредставительства размещают сотрудники российского Главного разведывательного управления.

В частности, одного из сотрудников ГРУ связывают с хакерской атакой на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности. В их результате "утекла" переписка высокопоставленных чиновников.

После этого Молдова решила сократить численность персонала посольства России в Кишиневе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова
NEWS
Готовы к бойкоту. Украина сформировала коалицию против участия РФ в Олимпиаде, - Шмыгаль
Готовы к бойкоту. Украина сформировала коалицию против участия РФ в Олимпиаде, - Шмыгаль
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"