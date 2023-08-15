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РФ пригрозила Молдові погіршенням відносин через висилку дипломатів. Санду відповіла

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Вівторок 15 серпня 2023 22:25
РФ пригрозила Молдові погіршенням відносин через висилку дипломатів. Санду відповіла Фото: Майя Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Росії почало погрожувати Молдові після того, як Кишинів вислав дипломатів країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Загрози росіян

МЗС РФ назвало скорочення кількості співробітників посольства Росії в Молдові "недружнім кроком, який матиме наслідки для відносин між країнами".

При цьому у відомстві поскаржилися, що через такий крок співробітники посольства не зможуть надавати "належні обсяги та терміни надання консульських послуг".

Відповідь Санду

Президент Молдови Майя Санду різко відреагувала на такий випад Росії.

"Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як Росія напала на Україну та вбиває невинних людей, руйнує міста та села в Україні", - наголосила глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія розміщує шпигунське обладнання на будівлі свого посольства в Кишиневі. Влада країни підтвердила ці чутки.

Після цього Молдова вимагала від Росії скоротити 45 співробітників посольства.

Вчора, 14 серпня, країну залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу дипломатичного представництва РФ.

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Російська Федерація Молдова Мая Санду
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