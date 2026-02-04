РФ придумала, как не потерять покупателей в Индии: Bloomberg узнало, на что пошел Кремль
В последние дни РФ увеличила скидки на нефть для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом она пытается побудить Индию к закупкам, несмотря на торговое соглашение с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Агентство со ссылкой на трейдеров, участвующих в закупках, рассказали, что главный сорт российской нефти Urals предлагается по цене, которая более чем на 10 долларов за баррель ниже, чем Brent, включая доставку и другие расходы.
По данным аналитической компании Argus, которая оценивает скидки примерно в 11 долларов за баррель, до 22 января эта цифра составляла 9,15 долларов. Текущая скидка также по меньшей мере втрое превышает уровень, о котором говорили трейдеры до введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла".
Кроме того, размер скидок на российскую нефть может варьироваться в зависимости от условий оплаты.
Сокращение нефтяных поставок в Индию
Напомним, еще в декабре прошлого года наблюдалась тенденция к падению поставок российской нефти в Индию. Они составили примерно 1,2 млн баррелей в день, обновив трехлетний минимум, а в январе показатель упал еще сильнее - до 1,12 млн баррелей в день в среднем.
Кроме того, в декабре 2025 года страна-агрессорка столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти. В то же время общий экспорт нефти из РФ снизился до самого низкого уровня с августа 2025 года, в том числе и из-за сокращения импорта в Индию. Сейчас только Китай остается единственным доступным рынком для российской нефти.
Из-за санкций США и давления со стороны Вашингтона индийские нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию нефтяных закупок. В частности, Индия планирует покупать больше нефти из стран Ближнего Востока и из США.
Отметим, российский экспорт российской нефти, несмотря на санкционное давление, остается стабильным. Причина заключается в увеличении закупок Китаем, что компенсирует их сокращение в Индию.