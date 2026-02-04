РФ придумала, как не потерять покупателей в Индии: Bloomberg узнало, на что пошел Кремль

В последние дни РФ увеличила скидки на нефть для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом она пытается побудить Индию к закупкам, несмотря на торговое соглашение с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Агентство со ссылкой на трейдеров, участвующих в закупках, рассказали, что главный сорт российской нефти Urals предлагается по цене, которая более чем на 10 долларов за баррель ниже, чем Brent, включая доставку и другие расходы.

По данным аналитической компании Argus, которая оценивает скидки примерно в 11 долларов за баррель, до 22 января эта цифра составляла 9,15 долларов. Текущая скидка также по меньшей мере втрое превышает уровень, о котором говорили трейдеры до введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

Кроме того, размер скидок на российскую нефть может варьироваться в зависимости от условий оплаты.