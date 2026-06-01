Мобилизационный кризис для Путина нарастает, РФ ищет новые решения, - ГУР

Россия сталкивается со все большими проблемами в пополнении личного состава для войны против Украины. Имеющиеся темпы рекрутинга лишь частично компенсируют потери оккупационной армии на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова во время общения с журналистами на международном форуме "Архитектура безопасности".

По его словам, рекрутинговая кампания и мобилизационные мероприятия в РФ продолжаются непрерывно с начала полномасштабного вторжения и не прекращаются до сих пор.

"Рекрутинговая работа, мобилизационные мероприятия в РФ не останавливались весь период полномасштабного вторжения и сейчас продолжаются. Вместе с попытками привлекать иностранных наемников Россия также пробует наращивать работу в этом направлении", - сказал Юсов.

Он отметил, что необходимость привлечения новых людей связана прежде всего с необходимостью компенсировать потери на фронте.

"Для чего им новые люди - это логично, потери надо компенсировать. Масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя", - пояснил представитель ГУР.

По словам Юсова, для российского диктатора Владимира Путина и оккупационной армии кадровый вопрос становится все более серьезным вызовом.

"Безусловно, для Путина и оккупационной армии это дополнительные вызовы, и они ищут решение этой проблемы. Уже недостаточно только мобилизовать условно "штрафников" и "алиментщиков". Такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры", - добавил он.

Потери России и мобилизация

Силы обороны Украины увеличили темпы уничтожения российских войск на фронте. По данным источников РБК-Украина, потери РФ сейчас достигают около 35 тысяч военных в месяц убитыми и тяжелоранеными. Собеседники издания отмечают, что примерно 60-62% этих потерь являются безвозвратными.

Среди основных причин роста потерь оккупантов называют более эффективную работу украинских сил с применением беспилотников. Они позволяют наносить удары по российской логистике, штабам, местам скопления войск, а также контролировать ключевые маршруты передвижения противника.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует мобилизовать еще 100 тысяч человек и усилить свои силы на Черниговском и Киевском направлениях.