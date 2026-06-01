ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Мобилизационный кризис для Путина нарастает, РФ ищет новые решения, - ГУР

20:15 01.06.2026 Пн
2 мин
У российского диктатора возникла новая проблема из-за войны
aimg Ульяна Безпалько aimg Мария Кучерявец aimg Андрей Юсов Эксперт
Мобилизационный кризис для Путина нарастает, РФ ищет новые решения, - ГУР Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия сталкивается со все большими проблемами в пополнении личного состава для войны против Украины. Имеющиеся темпы рекрутинга лишь частично компенсируют потери оккупационной армии на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова во время общения с журналистами на международном форуме "Архитектура безопасности".

Читайте также: Британская разведка подтвердила масштабы потерь России в войне

По его словам, рекрутинговая кампания и мобилизационные мероприятия в РФ продолжаются непрерывно с начала полномасштабного вторжения и не прекращаются до сих пор.

"Рекрутинговая работа, мобилизационные мероприятия в РФ не останавливались весь период полномасштабного вторжения и сейчас продолжаются. Вместе с попытками привлекать иностранных наемников Россия также пробует наращивать работу в этом направлении", - сказал Юсов.

Он отметил, что необходимость привлечения новых людей связана прежде всего с необходимостью компенсировать потери на фронте.

"Для чего им новые люди - это логично, потери надо компенсировать. Масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя", - пояснил представитель ГУР.

По словам Юсова, для российского диктатора Владимира Путина и оккупационной армии кадровый вопрос становится все более серьезным вызовом.

"Безусловно, для Путина и оккупационной армии это дополнительные вызовы, и они ищут решение этой проблемы. Уже недостаточно только мобилизовать условно "штрафников" и "алиментщиков". Такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры", - добавил он.

Потери России и мобилизация

Силы обороны Украины увеличили темпы уничтожения российских войск на фронте. По данным источников РБК-Украина, потери РФ сейчас достигают около 35 тысяч военных в месяц убитыми и тяжелоранеными. Собеседники издания отмечают, что примерно 60-62% этих потерь являются безвозвратными.

Среди основных причин роста потерь оккупантов называют более эффективную работу украинских сил с применением беспилотников. Они позволяют наносить удары по российской логистике, штабам, местам скопления войск, а также контролировать ключевые маршруты передвижения противника.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует мобилизовать еще 100 тысяч человек и усилить свои силы на Черниговском и Киевском направлениях.

По словам главы государства, российские власти также усиливают контроль над информационным пространством, в частности ограничивают работу социальных сетей. Кроме того, по его данным, в Кремле рассматривают пять сценариев расширения войны через северное направление Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Война России против Украины Мобилизация в России
Новости
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны