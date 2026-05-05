Главная » Новости » Война в Украине

РФ заманивает на фронт студентов с оккупированной части Донбасса, - СМИ

21:16 05.05.2026 Вт
Администрации учебных заведений активно учавствуют в процессе агитации
Анастасия Никончук
РФ заманивает на фронт студентов с оккупированной части Донбасса, - СМИ
Российское министерство обороны активно использует образовательные учреждения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для вербовки студентов в подразделения беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Радио Свобода.

Вербовка через учебные заведения

По данным расследования, речь идет как минимум о восьми университетах и пяти колледжах, работающих под контролем оккупационных администраций.

Среди них — так называемые "клоны" украинских вузов, созданные после 2014 и 2022 годов, включая структуры, называющие себя университетами Даля, Туган-Барановского, ДонНТУ, ДонНАСА, а также Мариупольский технологический университет.

Участие администраций

Отмечается, что процесс вербовки выходит за рамки обычной агитации. К нему напрямую привлекаются администрации учебных заведений.

Студентам предлагают оформлять документы в деканатах или в специальных кабинетах военного учета.

В отдельных случаях, например в "Донбасском государственном техническом университете", набор проводится через формирование студенческих подразделений внутри самого вуза.

Методы привлечения студентов

Вербовщики используют различные аргументы для привлечения молодежи. Среди них — заявления о якобы безопасных условиях службы операторов беспилотников, обещания краткосрочного контракта с возможностью увольнения через год, а также финансовые выплаты и акцент на "престижности" службы в таких подразделениях.

Напоминаем, что украинская сторона отмечает признаки расширения военной логистики и инфраструктуры на территории Беларуси, которые в перспективе могут быть задействованы в координации с Россией.

Отметим, что российское командование выводит с линии фронта наиболее подготовленных военнослужащих для участия в демонстрационных мероприятиях в Москве, включая парад 9 мая, что приводит к замене их менее опытным личным составом и, как следствие, росту потерь на фронте.

